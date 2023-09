Chile busca víctimas de la dictadura militar

El gobierno chileno anunció que impulsará un proyecto de ley para levantar, de forma parcial, el secreto de informe nacional sobre prisión y tortura, elaborado hace 20 años por la Comisión de Prisión Política y Tortura. De esta forma, se busca esclarecer la identidad de las víctimas del pinochetismo, gobierno de facto que gobernó Chile desde 1973 hasta 1990. El próximo lunes, el país vecino conmemorará los 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende, una fecha que crea controversia entre la población.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Tobías Belgrano, experto en política internacional y analista político, explicó que Gabriel Boric, presidente chileno, se encuentra “en una situación de debilidad” frente a lo que ocurrió en las últimas elecciones a constituyentes, , lo que “lo obliga a reinventarse”: “en esa búsqueda de reinventarse, le propone algo nuevo a la sociedad chilena y al electorado que está medio perdido, y trae el tema de la dictadura que es el gran clivaje del debate político para los chilenos, como puede ser acá el peronismo”.

En este sentido, Belgrano sostuvo que existe “una gran simpatía en un sector de la sociedad por el gobierno de Pinochet” y que “muchos políticos dijeron que no iban a apoyar la medida para no generar más divisiones en el país”. En consecuencia, “acusaron a Boric de querer generar más división entre los chilenos”, pero, en efecto, es una estrategia del presidente “para consolidarse en su núcleo duro”. El contexto represivo de Chile se diferencia del de la Argentina, ya que “el número de desaparecidos ronda entre los 1800 y 2000 personas, según lo que se conoce, de los cuales hay 300 que aparecieron; no se puede comparar con los 30 mil desaparecidos de acá”, afirmó.