Argentina tiene un nuevo campeón del mundo

Vicente Vergauven, representante argentino en canotaje, se convirtió en campeón del mundo en el último Mundial de Canotaje, realizado en la ciudad de Vejen. El deportista, oriundo de Viedma, conquistó la final de la categoría de maratón del K1 y completó los 21 km en una hora, 34 minutos y 54 segundos. Además, logró una segunda medalla de oro en el K2 Junior junto a su compañero de equipo, Joaquín Catalano. De esta forma, la Argentina logró el 3° puesto en el medallero del mundial, detrás de Hungría y España, con 2 doradas, 1 plata y 1 bronce de Martina Catalano.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO desde Ámsterdam, Vergauven explicó que la categoría maratón no es olímpica y que, en consecuencia, “no recibe tanto apoyo de Nación”: “particularmente, cada uno consigue por su cuenta aportes de amigos, hace rifas o se mueve para rebuscársela; yo el año pasado logré tener un buen resultado a nivel mundial y pudimos conseguir ayuda de la provincia y de Nación”, expresó. Por eso, el atleta destacó la importancia de darle difusión al canotaje: “la difusión logra que mucha gente que no seguía el canotaje pueda empezar a hacerlo y que puedan sentirse parte de esta victoria”, agregó.

El palista comentó que va a estar tres meses girando por Europa, pero que su participación en competencias internacionales culminó con el Mundial de Dinamarca, a raíz de que no estará en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago de Chile porque su categoría no es olímpica. “Tengo ganas de estar en casa y volverme a preparar con toda la fuerza para todo lo que viene el próximo año”, afirmó.