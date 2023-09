UTE denuncia falta de docentes en CABA

Esteban Sueyro, Secretario de Organización de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), se refirió a las pruebas Aprender, donde se evaluarán a 750 mil estudiantes de colegios primarios, y expresó la necesidad de contextualizar los resultados de acuerdo a cada escuela: “lo importante es ver qué pasa en cada establecimiento; en CABA tenemos una grave crisis que radica en que no hay docentes porque los salarios son malos y los docentes que viven en Capital prefieren trabajar en la provincia porque tienen mejores salarios y mejores condiciones de trabajo”. Según el representante sindical, ello impacta directamente en el rendimiento de los alumnos: “hay centenares de chicos sin docentes y son los directivos los que a veces tienen que cubrir esos espacios o directamente les dicen que no vayan; eso es uno de los factores por los que los resultados pueden no ser lo que esperamos”, agregó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Sueyro reclamó que se generen políticas “para que se estudie la carrera docente y que se reciban nuevos maestros en la Ciudad”, además “que elijan quedarse a trabajar acá”. Asimismo, denunció la “sobrecarga administrativa que padecen las maestras y maestros, que a veces tienen que atender cuestiones administrativas para que el gobierno muestre datos, pero que se corren de su función pedagógica”. “Los chicos no tienen la responsabilidad de no tener docentes, esa es responsabilidad del gobierno”, expresó el representante de UTE.

En este sentido, la Unión de Trabajadores de la Educación mantiene una tensa relación con la cartera educativa de la Ciudad de Buenos Aires y denuncia la falta de paritarias: “al no tener paritaria docente, no estamos en igualdad de condiciones para discutir, por ejemplo, la política pedagógica”. Al respecto, Esteban Sueyro resaltó que “en CABA no hay ley de educación cómo sí ocurre en otras provincias; todas las decisiones son tomadas por el gobierno sin escuchar la voz de los docentes”. Además agregó: “un funcionario o ministro está de paso, pero es la comunidad educativa la que nutrimos la educación de la Ciudad todos los días”.