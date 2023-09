Alerta por el dólar futuro a semanas de las elecciones

El economista José Castillo habló sobre las previsiones del dólar futuro, rumbo a las elecciones generales del próximo 22 de octubre: “todos los que cotizan dólar futuro especulan con que no habrá una gran devaluación en octubre, es decir, no creen que se termine todo en primera vuelta”. Sin embargo, resaltó que la problemática de la cotización se agravará una vez que resulte electo un nuevo presidente: “el piso es cuando terminen las elecciones y haya una fuerte devaluación; de mínima, el dólar oficial se te va a ir a $600 a fines de noviembre, por eso muchos se están dolarizando”, agregó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista político repasó cuáles podrían ser los escenarios de la economía en el corto plazo, es decir, hasta el 22 de octubre y a partir del lunes 23, con los resultados a cuestas: “en la economía real no va a haber muchas modificaciones en la previa de las elecciones; los ingresos en octubre van a ser un poco más altos por las medidas anunciadas, pero no van a mover el amperímetro del consumo y la inflación de septiembre, que se dará a conocer antes de los comicios, también será alta, teniendo en cuenta que la inflación mayorista de agosto fue de 18%”. Asimismo, expresó que “muy difícilmente haya una devaluación del dólar oficial, que se mantendrá a $350; pero hay que tener en cuenta que esta semana vence el programa Soja 4, que implica el ingreso de los últimos dólares de la soja para que no se sigan cayendo las reservas”.

Frente a este escenario, Castillo afirmó que “en octubre no van a entrar dólares y el gobierno va a tener que aguantar con lo que tenga”, además de que “es esperable que a medida que se acerquen las elecciones suban los dólares paralelos y se estire la brecha cambiaria”. De todas formas, sostuvo que si existe una segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa, “el gobierno no va a devaluar al día siguiente”, aunque los dólares paralelos “se seguirán moviendo”: “probablemente todo siga corriendo en esta decadencia general que estamos viendo y se agudice esta incertidumbre hasta el día de las elecciones definitivas de noviembre”.