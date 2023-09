Cuestionan a la Ciudad por no adherirse a la Ley de Alcohol Cero

La Ciudad de Buenos Aires es una de las siete jurisdicciones que no adhirió a la Ley Nacional de Alcohol Cero al volante.

El debate se reavivó a partir de la semana pasada cuando San Luis aprobó por unanimidad su adhesión a la Ley de Alcohol Cero al volante promovida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Silvia González, Presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas señaló en FRECUENCIA ZERO: «No se entiende porque CABA no suma pese a que la cantidad de conductores borrachos no para de aumentar en el distrito».

Asimismo, Gonzalez comentó que restan 7 jurisdicciones y en la Ciudad de Buenos Aires tampoco se sumó a otras iniciativas viales como el Scoring y el Plan Federal de Educación Vial.