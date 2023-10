Se realizará la Caminata Rosa de Mandinga Tattoo

Este próximo domingo 8 de octubre nuevamente se realizará la Caminata Rosa de Villa Lugano en el mes de la concientización de la prevención contra el cáncer de mamá.

Diego Starópoli, creador de Mandinga Tattoo, contó en FRECUENCIA ZERO que desde hace 10 años realizan tatuajes mamarios, con el tiempo incluyeron un consultorio médico gratuito para la prevención del cáncer de mama y, con la premisa de siempre hacer más, desde hace 4 realizan la Caminata Rosa en Villa Lugano.

El circuito es de 2.5 km, no se requiere inscripción previa. Lo único que se solicita es que cuenten con alguna prenda color rosa. El horario de largada está pactado a las 11 hs, la entrada en calor será a las 10 hs, entrega de remeras conmemorativas gratuitas y limitadas hasta agotar stock desde las 9 hs.



Asimismo, Starópoli aseguró que distintas organizaciones relacionadas con la salud estarán acompañando el evento que también contará con stands de comida y ventas de accesorios; peluqueros que cortarán el cabello para pelucas solidarias, escenario con música en vivo y artistas invitados.



Mandinga Tattoo apadrina escuelas rurales y durante el evento también recibirán donaciones de alimentos no perecederos, medicamentos, ropa en buen estado, juguetes y útiles, que serán entregados el mes próximo.