Feroz ataque de Hamas desata nueva guerra en Israel

El pasado sábado, la organización islamista comandó un ataque terrestre, aéreo y marítimo contra el Estado de Israel, desde la Franja de Gaza, en lo que consideran la mayor falla de seguridad de la historia israelí. En total, se contabilizaron más de 900 muertos, 2600 heridos y alrededor de 130 personas que fueron tomadas como prisioneras. “Lo que pasó fue un ataque salvaje, extremista; el pueblo judío no tuvo un ataque así en su tierra desde la época de los romanos, estuve en varias guerras en Israel y nunca vivimos una cosa así”, expresó el Dr. Héctor Roizín, médico pediatra y miembro ejecutivo y tesorero de la Sociedad Israelí de Pediatría Ambulatoria, quien vive hace 41 años en la localidad de Lishon Lezion, al sur de Tel Aviv.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el médico relató su experiencia como ciudadano en medio del conflicto y destacó que “la gente desea que Israel termine con Hamas, no con el pueblo palestino”: “una cosa es el pueblo palestino y otra es Hamas, que es un grupo extremista, fundamentalista que lo que quiere es la destrucción del Estado de Israel; los palestinos son rehenes de Hamas, quienes asumieron el control de la franja de Gaza, pero no por medios democráticos”, agregó. Además, describió la escalofriante experiencia de sus allegados durante el ataque: “conozco amigos que mientras estaban metidos en sus bunkers, escuchaban a los palestinos dando vueltas por sus casas”.

El Dr. Roizín, quien ofreció la entrevista desde su consultorio, contó que él sigue trabajando, pero que “no se puede hablar de una rutina normal en estos días”: “los locales cercanos a Gaza están totalmente cerrados, hay gente que todavía está en sus refugios y tampoco está habiendo vuelos, las compañías dicen que ya hasta dentro de 5 días no van a volar a Israel”, agregó. Asimismo, explicó que los ciudadanos atraviesan “mucha angustia e incertidumbre»: “muchos pacientes me están pidiendo un tratamiento para la ansiedad, la angustia y el miedo”.