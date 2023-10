El dólar blue superó los $1000

El tipo de cambio paralelo superó un nuevo récord y cruzó la barrera de los $1.000, tras un salto de $65 en el día de ayer y un acumulado de $210 en octubre. De esta manera, el mercado ilegal cerró la cotización con un dólar blue a $1010, luego de diferentes alzas y bajas durante la jornada. “Hay muchos factores en simultáneo: no habría que despreciar el efecto que tuvieron las declaraciones Milei sobre los plazos fijos, pero también el gobierno está haciendo una serie de devaluaciones encubiertas y Melconian, por su parte, había dicho que el blue estaba barato”, analizó el economista Pablo Anino.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el Magíster en Historia Económica sostuvo que “estamos frente a un régimen de saqueo de los dólares argentinos”: “venimos teniendo superávit del comercio exterior durante la mayoría del Siglo XXI, o sea que entran dólares al país, pero salen por otra ventanilla; no es que faltan dólares, sobran saqueadores”, agregó. Asimismo, destacó que, desde la asunción de Sergio Massa como ministro de economía, “se vienen practicando devaluaciones encubiertas” amparadas “en el programa económico pactado con el FMI, que implica una devaluación permanente del tipo de cambio oficial”.

En este sentido, Anino explicó que el acuerdo con el fondo “es un acuerdo inflacionario porque parte de la disparada de la inflación, con el aumento de servicios públicos y de tarifas, algunas de las cuales se multiplicaron por 5 o hasta 15 veces”: “eso es echar leña a la inflación; Argentina se hace más caro para el mundo por los productos que exporta y por eso hay presión para que suba el dólar”. Como consecuencia, el economista afirmó: “nos encontramos en una situación de recesión, con el fantasma de la hiperinflación dando vueltas; esperemos que no ocurra, pero no se puede descartar una parálisis económica porque no hay forma ya de estimar precios”.