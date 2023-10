Massa y Milei se enfrentarán en el balotaje

El ministro de economía y candidato de Unión por la Patria logró el 36,68% de los votos y consiguió acceder a la segunda vuelta electoral con el candidato de La Libertad Avanza, quien obtuvo un 29,98%. Por su parte, Patricia Bullrich asumió la derrota al quedar fuera de ballotage con un 23,83%. Alexander Güvenel, Lic. en Ciencias Políticas y miembro del Club Político Argentino, sostuvo que la candidata de Juntos por el Cambio tuvo una campaña “bastante deficiente” y “no logró consolidarse como una buena candidata”, aunque Massa reforzará su actuación para consolidar su victoria el próximo 19 de noviembre: “lo que Massa suele hacer es que donde hay un votante, nace una prometa, así que va a prometer y dar lo que pueda dar que son pesos que se devalúan permanentemente”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo remarcó que el candidato oficialista “se va a mostrar más massita que nunca con todo lo que ello implica”: “el ser massista en términos ideológicos y pragmáticos es no ser nada y poder ser todo; es lo que considera que el electorado le está pidiendo”, agregó. Además, en relación a La Libertad Avanza, expresó que “no es un fenómeno porteño ni federal”, debido a que sus candidatos provinciales o en CABA no tuvieron una buena performance electoral: “el fenómeno se llama Javier Milei y los politólogos sabemos que es difícil trasladar la imagen personal de un líder a otra persona; LLA hizo malas elecciones provinciales si se les compara con su candidato a nivel nacional”.

En cuanto a las elecciones a Jefe de Gobierno de Ciudad, Güvenel analizó el desempeño de Jorge Macri, que sumó el 49,61% de los votos y se ubicó a un 0, 39% de ganar en primera vuelta. En este contexto, Leandro Santoro se ubicó segundo con el 32,20% y deberá esperar el recuento definitivo para conocer si competirá en ballotage o no con el candidato de Juntos por el Cambio. El analista político sostuvo que Santoro podría renunciar a la segunda vuelta, habida cuenta de la contundente victoria del ex intendente de Vicente López: “hay un antecedente en el 2000 cuando Cavallo se presentó ante Ibarra con resultados muy parecidos y se bajó de la contienda; es probable que haya presiones internas para que Santoro no se baje, pero la decisión final la tomará el propio Sergio Massa”.