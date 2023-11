La inflación de octubre estaría entorno al 10%

Durante el mes de las elecciones, según comparten consultoras privadas la inflación se desaceleró el mes pasado pero no descartan un nuevo salto tras el balotaje.



La inflación de octubre finalizó cerca del 10%, según estimaciones privadas, marcando una desaceleración tras dos meses consecutivos por encima del 12% mensual, cuando alcanzó los registros más altos en más de tres décadas.



En FRECUENCIA ZERO, Fernando Blanco Muiño, Director Ejecutivo del Centro de Estudios en Derecho del Consumidor, señaló que «se mantendrán los dos dígitos y más cerca a lo que fueron los meses anteriores, a pesar de los congelamientos. En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas hubo aumentos muy grandes».