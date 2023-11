Un debate picante, pero sin diálogo crítico

Agustín Rossi y Victoria Villarruel se enfrentaron en el debate de candidatos a vicepresidentes, de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre. Los representantes de Unión por la Patria y La Libertad Avanza, respectivamente, debatieron sobre economía, trabajo, seguridad, defensa, salud, educación, políticas sociales, justicia, Derechos Humanos y transparencia. Sin embargo, el evento estuvo marcado por el enfrentamiento verbal entre ambos candidatos y la ausencia de “diálogo crítico”, tal como señaló el politólogo, ensayista y sociólogo Vicente Palermo, fundador del Club Político Argentino.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el especialista analizó la actuación de Villarruel y destacó un cambio en la estrategia discursiva respecto del primer debate: “esta vez decidió adoptar una postura totalmente agresiva y no fue racional; hubiese sacado mejor partido de la fragilidad de Rossi si hubiera estado más tranquila”, expresó. Asimismo, resaltó la repetición de sus argumentos y las interrupciones hacia su adversario: “dijo cosas que repitió varias veces como que su padre es un héroe de Malvinas; fue demasiado evidente y la repetición le quitó fuerza; a Rossi le dijo muchas veces que era un mentiroso y no lo dejó hablar, si tenes un contrincante que es débil y no lo dejas hablar, no es una buena estrategia”, agregó.

En cuanto a Agustin Rossi, Palermo sostuvo que “se defendió como un gato entre la leña porque estaba en una situación incómoda por el gobierno al que pertenece”. Además, destacó que no se puede determinar un ganador del debate y apuntó contra la encuesta televisiva que buscó determinar al vencedor del encuentro: “hay una fetichización de los números sobre quién ganó y quién perdió, es parte de las cosas que hay que dejar de hacer porque es muy poco serio; eso hace que se movilicen las hinchadas y el resultado siempre es más o menos el mismo”.