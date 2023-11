Nuevas series de Noviembre en plataformas

Ya estamos en Noviembre y comienzan nuevas series, este es un resumen de seis nuevas producciones que pueden buscar en diversas plataformas.

Con la llegada del mes de noviembre y a poco de terminar el año, las plataformas siguen sumando nuevo contenido a su grilla. Hay seis series que van desde grandes monstruos, comedias, misterio, policias y animación.

Blue Eye Samurai – Netflix

Samurái de ojos azules es una serie de animación para adultos, de acción y aventura, ambientada en el Japón del siglo XVII. Mizu es una mujer mestiza, maestra de la espada, que debe forjar su búsqueda de venganza mientras oculta su género y sus ojos azules. Disfrazada para ocultar su condición de mujer, en su aventura conocerá a un singular grupo de compañeros: Ringo, un entusiasta fabricante de soba que sueña con la grandeza; Taigen, un samurái con el que rivaliza; además de la princesa Akemi, la prometida de Taigen, cuya vida contrasta con la de Mizu. Su búsqueda nos sumergirá en el Japón de la era Edo, demostrando que la venganza es una forma de arte.

Monarch: Legacy of Monsters – Apple TV+

Monarch: el legado de los monstruos es una serie de acción y ciencia ficción ambientada en el Monsterverse de Legendary Entertainment. La trama se desarrolla tiempo después de la batalla que enfrentó a Godzilla contra los Titanes, y sigue a dos hermanos que han emprendido una misión para seguir los pasos de su padre y descubrir la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarch.

Fargo Temporada 5 – Star Plus

Después de que una inesperada serie de acontecimientos ponga a Dorothy ‘Dot’ Lyon (Juno Temple) en apuros con las autoridades, esta aparentemente típica ama de casa del Medio Oeste se verá de repente inmersa de nuevo en una vida que creía haber dejado atrás.

El sheriff de Dakota del Norte Roy Tillma (Jon Hamm) lleva mucho tiempo buscando a Dot. Roy, ganadero, predicador y hombre fiel a la Constitución de su país, cree que él es la ley y que, por lo tanto, está por encima de ella. A su lado está su hijo Gator (Joe Keery), leal pero irresponsable, desesperado por demostrar su valía a su padre. Lástima que no tenga remedio. Así que cuando se trata de dar caza a Dot, Roy ficha a Ole Munch (Sam Spruell), un sombrío vagabundo de origen misterioso.

La luz que no puedes ver – Netflix

Narra la historia del extraordinario poder de la conexión humana. A lo largo de una década, la miniserie explora las vidas entrelazadas de Marie Laure Leblanc, una chica francesa ciega que se refugia con su tío durante la Segunda Guerra Mundial, y Werner Pfennig, un adolescente alemán con un gran talento para reparar radios. Ambos comparten una conexión secreta que los hará recuperar la fe en la humanidad y ver un rayo de esperanza.

The Curse – Showtime (Paramount +)

Los esposos Whitney y Asher son conductores de un programa de renovación de hogares llamado Flipanthropy, un formato popular en el que dan consejos sobre decoración y construcción. Dicho show está producido por Dougie (Safdie), un hombre que esconde secretos. Una aparente maldición, que da nombre a la serie, “golpea la relación” de la pareja principal establecida en Española, Nuevo México, quienes esperaban con ansias poder tener un hijo.

A Murder at the End of the World – Hulu (Disney + o Star Plus)

La serie sigue a Darby Hart, una detective aficionada. Darby y otros ocho invitados son invitados por un multimillonario solitario (Owen) a participar en un retiro en un lugar remoto y deslumbrante. Cuando uno de los otros invitados es encontrado muerto, Darby debe usar todas sus habilidades para demostrar que fue un asesinato contra una marea de intereses contrapuestos y antes de que el asesino tome otra vida