Caputo anunció el primer ajuste de Milei

El Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció las primeras medidas económicas del nuevo gobierno, en el marco de la presentación de un paquete de emergencia. En su mensaje grabado, el titular de la cartera explicó que la decisión era evitar una hiperinflación, la cual podría, por ejemplo, “hacer valer una leche $60 mil en un año”. Asimismo, resaltó que “vamos a estar unos meses peor que antes en términos de inflación”, debido a que recibieron una “inflación contenida”. Las medidas están orientadas a conseguir un déficit fiscal cero.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista Marco Di Giacomo analizó el anuncio y dijo que “las medidas no serían suficientes y tampoco resuelven el problema de las leliqs, que es otro tema clave”: “fue suficientemente shockeante, pero la brecha cambiaria no se cerró y el cepo sigue existiendo así que tienen lugar para ajustar nuevamente”, agregó. Además, explicó que “es imposible que el ajuste no le pegue a la sociedad”, pero que “si sos una persona con capacidad de ahorro y muñeca financiera, es probable que el ajuste caiga menos sobre vos que si tenes menos recursos”.

En esta línea, Di Giacomo destacó que “la hiperinflación es muy evitable”, pero que “todo dependerá de la confianza del mercado y de la sociedad”: “si el blue cotiza alrededor de $1200 sería ideal porque significa que la gente no huyó al dólar, pero si abre en $2000 sería una muy mala señal porque indicaría que las medidas que se tomaron no fueron lo suficientemente creíbles”. Finalmente concluyó: “sino se logra la credibilidad y el Estado no se termina achicando, es la última chance que tenemos para hacer las cosas bien”.

¿Cuáles son las medidas?

1- No renovar los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia.

2- Suspender la pauta oficial por un año.

3- Reducir los ministerios de 18 a 19, así como también secretarías y subsecretarías.

4- Reducir las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias.

5- No licitar más obra pública y cancelar las licitaciones aprobadas que no hayan comenzado a desarrollarse.

6- Reducir los subsidios en energía y transporte.

7- Mantener el Potenciar Trabajo según el Presupuesto 2023.

8- Aumentar el tipo de cambio oficial a $800 y aumentar el Impuesto PAIS de forma provisoria, así como también las retenciones de las exportaciones no agropecuarias.

9- Reemplazar el Sistema de Importaciones SIRA “por un sistema estadístico y de información que no requiera la aprobación de licencias previas”.

10- Duplicar la AUH y aumentar en un 50% la Tarjeta Alimentar.