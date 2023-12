Uno de los boxeadores argentinos que mantiene su invicto en el extranjero

Este fin de semana, Francisco «Bebu» Verón se enfrentó al boxeador norteamericano Jahi Tucker en Florida, Estados Unidos.

El sábado 9 de diciembre fue la segunda presentación de Verón, quien el año anterior había noqueado al entonces invicto Leonado Di Stefano Ruiz en suelo americano. En esta oportunidad no logró la misma hazaña.

«Arriba del ring lo que más me complicó fue su rapidez y que me abrazaba. Fue una pelea enredada y eso a mi no me gusta», confesó el boxeador argentino. A pesar de ello, fue un duelo parejo y el resultado fue un empate.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Francisco «Bebu» Verón dio detalles del encuentro y comentó cuál fue la respuesta del público. También anticipó posible fecha de su próxima pelea.