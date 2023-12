Empleados públicos en pie de guerra contra Milei

Tras el anuncio del Ministro de Economía, Luis Caputo, de que no se renovarán los contratos firmados con el Estado que tengan menos de un año de vigencia, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) repudió la medida y llamó a una medida de fuerza el próximo viernes 22: “vamos a realizar una jornada de lucha nacional con diferentes actores para defender cada uno de los despidos que se intenten dar desde el Estado; la historia de ATE dice que los compañeros estatales disponen de nuestra organización para salir a la lucha”, afirmó Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de la organización.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la dirigenta sindical respondió también a los dichos de Diana Mondino sobre la existencia de trabajadores públicos fallecidos que continúan percibiendo su sueldo: “la verdad es que no tengo información sobre eso y me cuesta creerlo, como también te puedo decir que se habla de ñoquis y eso no es real; puede haber compañeros teletrabajando desde al pandemia como sucedió en la mayor parte del empleo privado, pero la realidad es que es una gran mentira”, expresó.

Asimismo, aclaró que aún no mantuvieron ninguna reunión con el nuevo gobierno, pero que sí la solicitaron: “pedimos en términos públicos una reunión y extendimos notas, pero sí quiero aclarar que solo queremos participar de una reunión para debatir cómo resolvemos mejor el funcionamiento del Estado, no vamos a debatir cuántos trabajadores y trabajadoras dejarán de trabajar; si quieren discutir cómo ser más eficientes o resolver las variables de accesibilidad estamos, pero para discutir despidos no”, resaltó.