El Gobierno provocó una cuasi hiperinflación

Mientras el Gobierno sigue discutiendo la Ley Ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), los números de la economía siguen su danza. En este sentido, la inflación minorista de diciembre fue del 25,5% (cerrando el año en 211,4%) y la mayorista quedó 54%.

El columnista económico José Castillo planteó que esos números son producto de la devaluación del Ejecutivo a 10 días de su asunción, y que la inflación se mantendrá en estos niveles durante los próximos meses. Es que no debe olvidarse de los tarifazos que vendrán en servicios públicos.



De este modo, el especialista afirmó la generación de cuasi hiperinflación, provocada por el Ejecutivo. No logra ese escalón porque no hubo aumento de precios superior al 50% durante dos meses consecutivos.



En conclusión, Castillo sostuvo, diálogo con FRECUENCIA ZERO, que las medidas fueron a favor de un sector concentrado de la economía, pulverizando los ingresos de los trabajadores.