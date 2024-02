Lucha decisiva en Diputados para votar cada artículo de la Ley Ómnibus

A partir de las 14 hs. la Cámara de Diputados volverá a sesionar tras la aprobación en general de la Ley Ómnibus, para debatir y votar cada uno de los 265 artículos que aparentemente quedaron del dictamen de mayoría. El diputado de la Nación por Santa Fe, Esteban Paulón, integrante del bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, es uno de los 4 legisladores del espacio que votaron en contra de la ley el pasado viernes. A horas del inicio de la votación en particular, denunció que “el gobierno no ha avanzado en los últimos días con actitud de conversar y plantear algunas cuestiones pendientes, por lo que están dificultando el tratamiento de algunas cuestiones en particular de la ley”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el diputado resaltó que existen diferencias en cuanto a cinco puntos claves de la ley: las facultades delegadas, el esquema de privatizaciones, la toma de deuda por parte del gobierno sin pasar por el Congreso, la discusión del Impuesto PAÍs y las modificaciones en materia penal. En este sentido, señaló: “en el bloque hay un acuerdo respecto de la votación en particular porque, por historia, distintos espacios no podemos acompañar determinados artículos, por ejemplo, la Coalición Cívica que históricamente nunca acompañaron la delegación de facultades y lo mismo el socialismo con las privatizaciones”.

Por otro lado, Paulón se refirió puntualmente a los artículos del capítulo de seguridad, que tras lo sucedido en las afueras del Congreso la semana pasada, corren el riesgo de no ser votados: “creo que varios diputados sintieron que tal vez apoyar esta reforma puede terminar en apoyar medidas que habilitan el recrudecimiento de la represión; esto pudo generar una predisposición diferente en algunos diputados que estaban dudando y que ahora ven de lo que es capaz la ministra”. Finalmente, explicó que la votación puede durar “2 minutos o 72 horas” debido a que “todavía no hay acuerdos claros sobre los puntos centrales”.