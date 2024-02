Comenzó el Steam Next Fest con varias demos gratuitas

Hasta el 12 de Febrero los usuarios de PC podrán disfrutar el Steam Next Fest, una fiesta en la plataforma Steam con miles de demos de próximos videojuegos.

Desde el 05 al 12 de Febrero se está llevando a cabo el primer Steam Next Fest. ¿Qué es esto?. Una fiesta para los usuarios de PC en la plataforma Steam en donde pueden jugar demos, escuchar a los desarrolladores, ver gameplays y entrevistas de muchos de los próximos lanzamientos.

En la plataforma están divididos por género: acción, puzzle, deportes, aventura; etc.

Esta es una pequeña lista de algunas recomendaciones para no perderse:

Stormgate

Estrategia en tiempo real . Demo de Front Giant Studios, estudio creado por ex miembros de Blizzard que trabajaron en Warcraf y Starcraft.

Pepper Grinder

Pepper Grinder es una aventura repleta de acción en 2D que aúna el plataformeo clásico con un modo alternativo en el que, con un taladro, podrás zambullirte en la tierra y emerger cual delfín en el agua.

Children of the Sun

En un mortífero camino por la oscuridad, controla una bala al vuelo y desata la furia de la venganza contra la siniestra secta que arruinó tu vida en este shooter táctico de puzle.

Pacific Drive

¡Enfréntate a los peligros sobrenaturales de la Zona de exclusión olímpica con la única compañía de tu vehículo y sobrevive en esta aventura de conducción por partidas! Saquea recursos, carga tu camioneta y conduce a toda pastilla para salir con vida.

Ultros

ULTROS es un metroidvania psicodélico en el que despiertas en un sitio desolador: el Sarcófago, una matriz cósmica que contiene un ser antiguo y demoníaco. Dentro del bucle de un agujero negro, tendrás que explorar el Sarcófago y conocer a sus habitantes para entender tu papel…



Never Grave: The Witch and the Curse de Pocketpair (Palworld)

Never Grave es un juego de acción en 2D de plataformas. Tiene un sistema de posesión del enemigo, construcción de bases y multijugador. Sumérgete en una nueva experiencia de juego del género Metroidvania y Roguelite.

Lightyear Frontier

Lightyear Frontier es una pacífica aventura agrícola ambientada en un lejano planeta. Súbete a tu meca multiusos, crea tu propia finca con hasta tres amigos, siembra cosechas alienígenas y explora la indómita naturaleza del mundo.

INDIKA

Juega en 3.ª persona y vive una historia ambientada en una Rusia alternativa de finales del siglo XIX en la que las visiones religiosas colisionan con la dura realidad. INDIKA narra el viaje de autodescubrimiento de una joven monja con un compañero de lo más inusual: el diablo.

Crypt Custodian

Crypt Custodian es un metroidvania encantador sobre la limpieza en el más allá. Juega como Plutón, un travieso gato que ha muerto y ha sido condenado a ser el conserje del más allá… ¡PARA SIEMPRE! Júntate con otros fantasmas condenados, lucha contra bestias y explora un paisaje enorme

Zau Tales of Kenzera

Domina la danza de los chamanes. Reclama el espíritu de tu padre. Conquista las hermosas y traicioneras tierras de Kenzera con el dios de la muerte en Tales of Kenzera™: ZAU, una aventura tipo metroidvania obra de Surgent Studios.

Helskate

Helskate es un roguelike de acción en el que hay que encadenar combos subido a un monopatín para matar monstruos.