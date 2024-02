Adiós a los subsidios al transporte

El Ministerio de Economía de la Nación anunció la eliminación de los subsidios a las empresas de transporte del interior, mediante la quita de recursos del Fondo Compensador del Interior, el cual se sostenía por pactos fiscales firmados entre el gobierno nacional y las provincias en 2017, 2018 y 2023. Al mismo tiempo, se liberaron los precios de los colectivos en el AMBA. Sin embargo, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), aseguraron que eso no implica un impacto inmediato en el boleto del AMBA, que seguirá vigente a $270 hasta, por lo menos, el mes de abril.

Sin embargo, el economista José Castillo advirtió, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que las provincias del interior serán las más afectadas con la medida: “con el Fondo Compensador, Nación le enviaba a las provincias alrededor de $66 mil millones, y ahora lo llevó directamente a $0, con lo cual podemos tener un boleto a $1000 o $1100 en las grandes ciudades del interior del país”. En este sentido, destacó que en el mes de enero, “el no envío de partidas de Nación a las provincias fue del 99%, es decir que no les enviaron nada”. Además, “pararon toda la obra pública y no están pagando el Fondo Nacional de Incentivo Docente”.

El gobierno argumentó que la quita de subsidios corresponde a la concentración de la ayuda económica en los usuarios que más lo necesitan, de forma directa, específicamente a través del sistema SUBE. Sin embargo, Castillo aclaró que “hay muchas ciudades del interior que ni siquiera tienen SUBE, por lo que no van a poder aplicar la tarifa social”. “De hecho, las provincias más pobres de la Argentina, con la mayor cantidad de titulares de planes sociales, no tienen SUBE”, agregó.