En la jornada del martes, la tensión cambiaria tomó por completo la agenda luego de que el dólar paralelo se disparara $33, aunque venía en alza desde el pasado lunes 17 de abril, y obligó al Gobierno a tomar diferentes medidas. Ayer, el ministro de Economía Sergio Massa anunció que se «rediscutiría» el programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), información que luego ratificó el propio organismo, e intervino los mercados. El economista Daniel Sticco atribuyó la disparada del dólar a la falta de un plan económico por parte del gobierno de Alberto Fernández desde que asumió en su cargo. Y resaltó que el acuerdo con el Fondo, pese a ser más flexible que el del gobierno de Mauricio Macri respecto de los pagos, tenía metas «tan inconsistentes como hasta el momento».

A su vez, señaló que otro de los problemas es que «no hay un plan de estabilización de la economía» y apuntó contra el gasto público, que solo en salarios en el último año creció un 130%, por encima de la inflación interanual, que en 2022 culminó en 94,8%.

«La semana pasada se dio a conocer el movimiento de las finanzas públicas y tuvimos nuevamente, por tercer mes consecutivo, un violento salto del déficit fiscal que creció un 158% con respecto a marzo del año pasado, se multiplicó 2,6 veces. Con el agravante de que no fue un déficit exclusivamente de los ingresos afectados por la sequía, se exportó menos, se cobraron menos retenciones, etc., sino que también creció el gasto en salarios, que aumentó un 131%», explicó Sticco en diálogo con FRECUENCIA ZERO.