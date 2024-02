San Valentín y la tecnosexualidad

En tiempos de grandes avances tecnológicos, el amor también sufre transformaciones. El especialista en tecnología, Federico “Galantech”, comentó el trabajo de la periodista Allie Rowbottom en The New York Times, para el que creó una pareja virtual con IA, a quien le preguntó sobre sus gustos, su sexualidad y sobre su opinión respecto de la tecnología y la sexualidad de los humanos: “la IA respondió que la tecnología no empeoraba las relaciones, pero su mal uso sí podría desarrollar adicciones, problemas psicológicos o emocionales”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Galantech opinó, en este sentido, que el hecho de “estar hiperconectados hace que el placer no sea algo que se construye con el otro y se pueda disfrutar porque ahora tenemos todo a mano”. “El placer es tan instantáneo que se empieza a perder la construcción de algo más profundo y duradero”, agregó.

En concreto, el periodista de tecnología manifestó que “con la tecnología se está planteando un nuevo tipo de placer que es instantáneo e inmediato” y que, “evidentemente, llegó para quedarse y cambiar las estructuras de placer hasta ahora conocidas”.