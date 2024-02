Insólito aumento de casos de VIH en mayores de 55 años

El Boletín de Respuesta al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) arrojó un alarmante aumento de casos en adultos mayores de entre 55 y 64 años: en los últimos 3 años, la tasa creció un 100%. La falta de uso del preservativo es la principal causa de transmisión en un 98% de los casos, debido a que solo el 17% de los adultos mayores confiesa usarlo siempre. “Fracasamos como Estado porque no hay campañas de prevención hace años; la última fue la de sin triki triki no hay bam bam, y desde entonces no hubo más nada”, expresó el Dr. Franco Bova, vicepresidente de la Asociación Ciclo Positivo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el médico y activista alertó que “la sociedad no usa el preservativo en general” y explicó el por qué del aumento de casos en este grupo en particular: “quizás los jóvenes utilizan otras estrategias de prevención, tales como la profilaxis pre y post exposición, que es gratuita en todos los centros de salud, pero los mayores son más renuentes a tomarla porque no les gusta medicarse aunque no tengan la enfermedad; cómo les vas a pedir que se mediquen para algo que todavía no tienen”, agregó. En este sentido, resaltó que por eso dichas estrategias de profilaxis “fracasaron en este grupo etario, no solo en la Argentina sino en todo el mundo”, a pesar de ser consideradas “seguras, eficaces y sin grandes efectos adversos”.

El Dr. Bova también se refirió a la estigmatización que atraviesan los pacientes de VIH y aclaró que ahora “se puede vivir” con esa enfermedad: “a partir de que uno se infecta puede empezar a tomar antirretrovirales, y con esa medicación tener la misma expectativa de vida que cualquier otra persona; además, el virus se controla y la carga viral se vuelve indetectable, con lo cual el paciente pasa a ser intransmisible, no contagia”. De igual forma, recomendó el uso del preservativo como el principal método de cuidado en cualquier relación sexual.