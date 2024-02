Nuevas series en Febrero para ver en plataformas

Comienzan nuevas series este mes de Febrero. dos de las cuales ya se estrenaron y una llega esta semana. Para todos los gustos.

En Febrero cada plataforma estrena nuevas series o miniseries para engancharte y no sacarte de tu televisor. Por un lado, Apple TV+ en conjunto con Tom Hanks y Steven Spielberg (Band of Brothers) estrenan Masters of the Air con Austin Butler (Elvis).

Por otro lado, Nicole Kidman produce y protagoniza la adaptación del drama Expats para Amazon Prime Video.

Finalmente, Star Plus estrena el 27 de Febrero, Shogun un drama épico ambientado en Japón del 1600.

Masters of the Air – Apple TV + Band of Brothers 2001

La serie de siete episodios se centra en el 100th Bomb Group de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta unidad conocida como “The Bloody Hundredth” se destacó por sus arriesgadas operaciones de bombardeo en condiciones extremas. La falta de oxígeno y el frío intenso añadían presiones físicas a la tensión que experimentaban los soldados en una de las campañas más críticas de la guerra.

Expats – Amazon Prime Video

Expatriadas es una serie dramática protagonizada por seis mujeres que viven en una comunidad de expatriados de Hong Kong. En esta comunidad, las amistades son intensas pero deliberadamente temporales, y donde también puedes encontrar alianzas inusuales. Es un lugar donde se hacen y pierden fortunas, hay familias separadas y unidas, e identidades hechas y deshechas en beneficio de una vida extraordinaria.

Shogun – 27 de Febrero Star Plus

Shōgun es una serie dramática de aventuras y artes marciales basada en la novela homónima de género histórico escrita en 1975 por James Clavell. Japón, año 1600. Lord Yoshii Toranaga lucha por mantenerse con vida mientras sus enemigos conspiran contra él. Cuando en un pueblo pesquero aparece un misterioso barco europeo abandonado, el destino de Toranaga se unirá al de John Blackthorne, el patrón de nacionalidad inglesa de este barco.