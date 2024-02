«El Pollo» Sobrero cruzó a la CGT y alertó sobre el precio del boleto de trenes

El secretario general de la Unión Ferroviaria se refirió a la Confederación General del Trabajo, liderada por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, en medio del conflicto que atraviesa La Fraternidad con el gobierno por la ausencia de una discusión paritaria y a horas de un paro nacional de trenes, que dejará sin servicio a cerca de 10 millones de pasajeros durante 24 horas. “La CGT tiene que ponerse los pantalones largos y armar un plan de acción para frenar esta locura; con Alberto Fernández tuvimos una inflación del 150% y ellos no abrieron la boca, lo mismo con Macri”, señaló Sobrero.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el dirigente gremial elevó el tono de la discusión y denunció que “la mayoría de los gremios no representa a los trabajadores, sino que los controla a cambio de hacer un negocio fabuloso que termina convirtiéndose en una empresa familiar”, además de que “se enriquece un grupo de personas a costa de controlar a los trabajadores con la complicidad de los empresarios”. Asimismo, agregó: “no son más de dos gremios los que consiguen salarios por encima de la inflación, la mayoría no discute y aceptan salarios por debajo de la inflación”.

En este contexto, hizo un llamado a los diferentes gremios ferroviarios para que se sumen a la medida de fuerza impulsada por La Fraternidad, en medio de un conflicto salarial en el que reclaman aumentos por encima del 50%. Por otro lado, remarcó la baja del presupuesto del gobierno y la falta de servicios: “estamos denunciando que el presupuesto ha bajado tanto que probablemente las empresas van a tener que sacar servicios; además, si el gobierno nos quita todo el subsidio, el boleto mínimo de trenes se tendría que ir a $2000, un laburante no puede pagar ese boleto”, advirtió.