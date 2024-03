Tejiendo un mundo mejor

Un grupo de mujeres puso manos a la obra para ayudar a los que menos tienen y así crearon “Brindando abrigo”, un proyecto solidario que elabora mantas para donar a los recién nacidos del Hospital Santojanni. Edith Vázquez, una de las impulsoras de esta iniciativa, habló con FRECUENCIA ZERO para contar como comenzó todo y la convocatoria permanente que hacen para que sumar colaboraciones.

“Este grupo nace a partir de una inquietud mía de ofrecer ayuda en un momento tan especial como es la llegada de un hijo. Muchas veces esto se idealiza, pero nos encontramos con que hay muchas familias que no tienen como cubrir determinadas necesidades. Por eso se me ocurrió aportar un granito de arena, aunque no sea una solución. Entonces la idea fue regalar una mantita, para tapar al bebé, para abrigarlo. Así empezó todo”, rememora Edith.

Al día de hoy ya son más de 15 tejedoras las que forman parte del grupo y se reúnen mensualmente para ver como pueden sumar colaboraciones: “Hacemos ferias del plato, donde llevamos bizcochuelos, budines, alfajores y otras cosas ricas. Además recibimos ovillos, madejas, ropas para destejer (que sea tejida en casa). A nosotras todo nos sirve, por más pequeño que sea, cualquier hilado, cualquier grosor, cualquier grosor, todo” detalla la fundadora del proyecto.

El pasado sábado 9 de marzo organizaron un evento en el Club Larrazábal para juntar fondos y donaciones, pero todas las personas que quieran colaborar con “Brindando abrigo”, para seguir sumando a las más de 200 mantas que ya entregaron en el Hospital Santojanni, se pueden contactar a través de sus redes sociales: en Instagram @brindandoabrigo y Facebook/brindandoabrigo.