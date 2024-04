CTERA realiza un nuevo paro nacional docente

Entre los reclamos se encuentra la convocatoria a una paritaria nacional docente, la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), defensa de las jubilaciones, el financiamiento para la educación y el repudio al protocolo de seguridad. De esta forma, CTERA convocó a una movilización desde las 10:30 en Rincón y Av. Rivadavia, además de acciones en las provincias para visibilizar la situación educativa. “La educación es un derecho social, un bien público y una obligación indelegable del Estado, si el gobierno garantiza la educación, no hay conflicto”, expresó Angélica Graciano, secretaria general adjunta de UTE CTERA.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la líder sindical explicó la situación salarial de los docentes, agravada por la derogación del FONID: “el piso salarial no fue actualizado y hoy el básico es de $250.000, compuesto por el fondo que el gobierno canceló de forma unilateral y brutal desde enero; el monto que deviene del FONID es de $28.700, que significa un 10% de los salarios”. En ese sentido, explicó que “es difícil que el gobierno pueda descontar el día de paro porque los salarios tienen dos componentes, uno nacional y otro jurisdiccional, y el nacional ya no lo están pagando, así que no se sabe sobre qué suma van a descontar”.

Por otro lado, detalló la problemática de los jubilados docentes: “hoy están cobrando el 50% del salario en actividad, cuando la ley establece que sea el 82%; hay un reclamo genuino, profundo en el que le demandamos al gobierno nacional la actualización de haberes o una suma extraordinaria que compense la devaluación de diciembre y la inflación de todos estos meses”, agregó.