Estudiantes campeón del fútbol argentino

El Pincharrata conquistó su segundo título consecutivo tras vencer a Vélez por penales, en la final del torneo de Primera División, en Santiago del Estero. El año pasado había conquistado la Copa Argentina tras vencer a Defensa y Justicia. En esta ocasión, empató 1-1 con goles de Mancuso y Sarco, pero definió en la tanda decisiva de penales por 4-3. “Se sufrió como sufre Estudiantes, en todos sus campeonatos ganó de la misma manera”, sostuvo Gregorio Sica, periodista deportivo partidario, en su regreso desde el norte argentino.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista analizó el encuentro y manifestó que “Estudiantes no jugó bien”: “no fue por errores tácticos, sino por algunos jugadores que podrían haber tenido un mejor partido, como Palacios y Cetré; Vélez se agrandó mucho viendo que Estudiantes no podía tener la pelota y que sus ataques no eran muy profundos”, agregó. Sin embargo, rescató que el club “sabe reponerse de las adversidades y sufrir dentro de los partidos”, además que “en el tiempo extra sí fue superior gracias al ingreso de Pablo Piatti”.

Gracias a su victoria en la copa local, el Pincharrata ya clasificó a la Libertadores 2025 y seguramente vuelva a jugar en Santiago del Estero, en diciembre, por el Trofeo de Campeones. Gregorio Sica también resaltó que “el equipo entrenará hoy por la tarde, pero a la noche, a las 21 hs. tendrá su celebración en el Palacio Municipal de La Plata”. El próximo partido clave será este jueves cuando se enfrente a The Strongest en La Paz por la Libertadores, “un encuentro clave porque está muy complicado para clasificar”.