Interna del peronismo al rojo vivo

Tras la derrota electoral de 2023, el peronismo se encuentra en un proceso de transformación turbulento, en el que diferentes dirigentes se cruzan a través de dichos públicos sobre el futuro del partido. Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, pero también Moreno y hasta Pichetto, se encuentran enmarcados en una discusión interna explosiva que trae ribetes mediáticos de alto vuelo. El Lic. en Ciencias Políticas, Emmanuel Boente Brusa, analizó la situación y opinó sobre el futuro del peronismo. ¿Será con el kirchnerismo o sin él?

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo explicó que “existe un proceso en el que, después de la derrota, se está buscando deskirchnerizar todo el peronismo o, por lo menos, que la toma de decisiones no esté principalmente centrada en el kirchnerismo”. En este sentido, consideró que “todos los sectores van a tratar de tomar distancia del kirchnerismo”, aunque sin romper el partido, pero sí “buscando limitar el poder de Cristina Fernández de Kirchner”.

En cuanto a la figura de la ex presidenta y vicepresidenta de la Nación, Emmanuel Boente Brusa opinó que “no tiene capital político para ganar, pero sí para incidir todavía dentro del partido; el problema que tienen los sectores no kirchneristas es que no tienen representatividad, les falta un líder”. Asimismo, agregó: “el peronismo siempre ha sido un partido del poder, no están acostumbrado al rol crítico o a generar ideas desde un rol opositor, creen que solo desde el poder se hacen los cambios”.