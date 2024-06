Nuevas series de Junio en plataformas digitales

Ya estamos en el mes de Junio y para los que les gustan las series, hoy les traemos tres series que pueden captar su atención. Cada una en una plataforma diferente.

Disney + sigue sumando contenido de Star Wars a su plataforma y ya estrenó la serie The Acolyte; que sucede 100 años antes de los eventos del Episodio 1: La amenaza Fantasma. Por otro lado, Prime Video continua la historia de The Boys en su cuarta temporada de esta serie de malvados super heroes. Por último; tenemos una miniserie en Apple TV+: Presunto Inocente con Jake Gyllenhaal; nueva versión de una novela que ya tuvo adaptación en el cine en los 90 con Harrison Ford.

The Acolyte – Nueva Serie Disney + 04 de Junio

Star Wars: The Acolyte es una serie ambientada en el universo Star Wars, en los últimos días de la era de la Alta República. Tras una oleada de crímenes, se pone en marcha una investigación que, inveitablemente, va a enfrentar a un reputado Maestro Jedi con una importante guerrera de su pasado. A medida que aparecen nuevas pistas sobre los posibles responsables de los asesinatos, se adentran en un peligroso camino donde las fuerzas siniestras dejan en evidencia que nada es lo que parece.

The Boys – Temporada 4 – Prime Video 13 de Junio 3 episodios

El mundo está al borde del colapso. Victoria Neuman se acerca cada vez más a la Oficina Oval bajo el control de Homelander, quien consolida su poder. Butcher, quien solo tiene meses de vida, perdió al hijo de Becca y su puesto como líder de The Boys. El equipo está harto de sus mentiras. Los riesgos aumentan y deben buscar la forma de trabajar juntos y salvar al mundo antes de que sea muy tarde.

Presumed Innocent – Serie Limitada – Apple TV + 12 de Junio / Jake Gyllenhaal , Ruth Negga, Bill Camp, David Kelley (Big Little Lies, The Undoing, The Practice)

Presunto inocente es una miniserie ‘thriller’ inspirada en el best seller homónimo de Scott Turow. La trama sigue a Rusty Sabich, un fiscal de Chicago que de la noche a la mañana se convierte en el principal sospechoso de un terrible asesinato. Desde el momento en el que Rusty es acusado de asesinato, hará lo posible para mantener a su familia unida y salvar su matrimonio.