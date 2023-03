Videojuegos de acción en primera persona que llegarán este 2023

Luego del éxito del shooter en primera persona Atomic Heart, la vara de los FPS (First Person Shooters) esta muy alta. Esta es una lista de algunos videojuegos que llegará este 2023.

Los juegos en primera persona cada vez son más inmersivos y los desarrolladores incluyen más y mejores herramientas para hacer de estos mundos espacios abiertos pero también locaciones internas muy detalladas. Esta fue la base del lanzamiento Atomic Heart.

Desde este mes de Marzo, varios estudios planean remakes, segundas partes y nuevas historias por contar.

System Shock Remake Marzo

La emblemática obra de temática cyberpunk System Shock regresará dos décadas después de la mano de Night Dive Studios, actuales propietarios de la franquicia, en un remake donde estarán presentes miembros del desarrollo original como el diseñador artístico Robert Waters así como veteranos tras producciones como Fallout: New Vegas, Mass Effect o BioShock.

Crime Boss Rockay City – Marzo

Crime Boss: Rockay City es un videojuego de acción-shooter en primera persona de disfrute en cooperativo donde hemos de luchar contra el crimen organizado repleto de estrellas ambientado en Florida de los 90. Crime Boss: Rockay City nos sitúa en el intento de Travis Baker (Michael Madsen) de reclamar el trono del crimen organizado de Rockay City tras una serie de guerras territoriales, robos y tremendas historias secundarias tras la desaparición del jefe criminal anterior. Elige cuidadosamente al equipo de Baker en función de sus habilidades y experiencia y ábrete camino hasta el liderazgo, tanto en el juego para un jugador como en el multijugador cooperativo PVE ejecutando luchas territoriales con hasta cuatro jugadores. Entre las estrellas invitadas tenemos a a Chuck Norris, Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poiter y el legendario Vanilla Ice.

Dead Island 2 – Abril

Dead Island 2 es una experiencia de acción de mundo abierto realizada por Dambuster Studios, el estudio británico conocido por Homefront: The Revolution. Después de varios cambios y algunos años de espera, la exitosa licencia regresa con una aventura en primera persona que mezcla terror, humor, gore y zombies.

Amnesia: The Bunker – Mayo

La saga Amnesia lleva su característico terror a la Primera Guerra Mundial, y más concretamente, a un tenebroso búnker donde todos han muerto a excepción del protagonista. Tu objetivo, claro, es escapar de criaturas de pesadilla pero como gran novedad en la serie, Amnesia: The Bunker nos permite llevar un revólver. Eso sí, escaso de munición.

Redfall – Mayo

Redfall es un shooter cooperativo de mundo abierto en primera persona desarrollado por Arkane Austin, el equipo responsable de Prey y Dishonored. Los detallados mundos y las mecánicas de juego creativas que caracterizan a Arkane llegan a la acción cooperativa y los FPS con Redfall, instando al usuario a convertirse en un cazavampiros salvando a una ciudad moderna del asedio que sufre.

Witchfire

Witchfire es el nuevo videojuego de los creadores de The Vanishing of Ethan Carter. Se trata de un frenético juego de acción en primera persona que nos enfrenta a un ejército de criaturas de pesadilla. Este trabajo de The Astronauts recuerda al clásico Painkiller, videojuego en el que participaron algunos de los creativos de este estudio independiente.

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

GSC GameWorld, creadores de la saga S.T.A.L.K.E.R. recuperan una nueva aventura de sus shooters ambientados en la peligrosa «La Zona» para, tras más de una década de espera, prever lanzar en 2021 el esperado S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Después del episodio original y de S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat, la continuación Stalker 2 tiene previsto devolvernos a su siniestro universo de mutantes, acción en primera persona y supervivencia.

Anger Foot

Anger Foot se presenta como desenfrenado videojuego de patear puertas y culos acompañado de temas con un ritmo acelerado y bajos fuertes. En sus partidas, los jugadores podrán sumergirse en la delirante Ciudad Cloaca y aniquilar de una patada a una peligrosa sarta de gánsteres despiadados. Conforme se avance y se vaya despejando el suburbio, el alcantarillado y los rascacielos se podrá conseguir nuevas armas, desbloquear zapatillas y mejorar los poderes de formas completamente absurdas a la par que maravillosas.

Nightingale

Nightingale es un videojuego de acción y supervivencia con elementos de fabricación de objetivos y una ambientación de fantasía victoriana llena de magia, misterio y muchas maravillas. Se trata además de un desarrollo firmado por un veterano de BioWare, Aaryn Flyn, y otros creativos del equipo responsable de Baldur’s Gate, Dragon Age o Mass Effect, donde los jugadores han de aventurarse solos o en compañía de sus amigos y otros usuarios a través de portales donde la aventura y el misterio aguardan a través de una miríada de mundos hermosos y cada vez más peligrosos.

Starfield

Starfield es la nueva aventura de rol de Bethesda Game Studios, los autores de The Elder Scrolls y los últimos episodios de la saga Fallout, que lleva su acción a un ambiente futurista en lo que supone el primer universo nuevo del estudio en 25 años. El videojuego exclusivo de Microsoft se presenta como un RPG de próxima generación ambientado entre las estrellas, que permite al usuario crear el personaje que desee y explorar el firmamento con una libertad sin precedentes mientras se embarcas en un viaje épico para desentrañar el mayor misterio de la humanidad.