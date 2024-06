Argentina se enfrenta a Chile

Esta noche la Selección Argentina de Fútbol juega contra el equipo chileno en New Jersey por la Copa América 2024.

En FRECUENCIA ZERO la periodista deportiva Bianca Pirone analizó lo que se vendrá en la segunda fecha del grupo A que se disputará esta noche a las 22 hs. Con una victoria, el equipo de Lionel Scaloni se asegurará la clasificación a los cuartos de final después de haber superado a Canadá por 2-0 en el debut.



Asimismo, destacó que, si bien siempre el clásico genera expectativa, esta vez el espectáculo será aún más “picante” porque la Selección Chilena se encuentra en la cuerda floja por no haber sumado puntos en la primera presentación.



Scaloni, director técnico de Argentina, como es costumbre, aún no confirmó el equipo, pero durante último entrenamiento del lunes pudieron verse algunas modificaciones. Ingresaría Nicolás Tagliafico por Marcos Acuña en el sector izquierdo de la defensa. Además, contará con todos los jugadores a disposición manteniendo en duda a Enzo Fernández que se podría meter en el lugar de Leandro Paredes. Finalmente, Scaloni, le daría a Di María en lugar de Nicolás González.