Argentina goleó a Bolivia en la altura de La Paz

Los campeones del mundo ganaron la segunda fecha de las eliminatorias al Mundial 2026, con una goleada 3-0 frente a la selección de Bolivia, con goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González. Con este resultado, la albiceleste cosechó dos victorias consecutivas y acumula un total de 6 puntos. Lo destacado, fue la ausencia de Lionel Messi que, según Scaloni, no se sentía bien para jugar, por lo que quedó afuera inclusive del banco de suplentes. “Argentina tiene que festejar que, a pesar de no contar con su mejor jugador, rinde como todos los partidos, eso quiere decir que hay recambio, que hay equipo y no hay individualidades”, expresó el periodista Marcelo Valeiras.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista deportivo sostuvo que el equipo “sigue sosteniendo el nivel que tenía en el mundial, algo que es difícil que pase” y que “está a la altura de las circunstancias”: “después de ver los dos partidos estamos en condiciones de decir que futbolísticamente es lejos la mejor selección del mundo, por encima de todas las selecciones incluso de Brasil”, agregó.

Sobre la ausencia de Messi, Valeiras dijo que “hablar de él dentro de 3 o 4 años en la selección es muy complicado” y que “hay que pensarlo partido a partido”. Además, comentó que “ayer no estuvo ni en la planilla, pero se mantuvo con el grupo”: “él disfruta estar con el equipo y no se fue antes a los Estados Unidos, se quedó con sus compañeros sin jugar; lo disfruta y cada vez que se junta con ellos está muy feliz”. La Argentina deberá enfrentar a Paraguay el próximo 12 de octubre y a Perú el 17 del mismo mes. Habrá que esperar hasta entonces para volver a ver al capitán en la cancha.