El gobierno habló sobre la apertura del cepo cambiario

El ministro de economía de la Nación habló en conferencia de prensa y explicó que “la salida del cepo cambiario corresponde a una tercera etapa que va a ser de crecimiento” donde no se ha fijado una fecha, pero sí parámetros “que implican un orden macro económico”. De este modo, el gobierno no se arriesga a liberar el mercado de cambio ni tocar la cotización del dólar, en tanto la brecha cambiaria sigue subiendo. “Esto puede generar una crisis bancaria o cambiaria”, alertó el economista José Castillo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista económico sostuvo que “hoy el cepo es un drama” y que “salir del cepo sería ir a una nueva corrida”. Sin embargo, alertó sobre la política económica del gobierno: “todos estamos alertando que no funciona y que van a tener que empezar a inventar algo como, por ejemplo, empezar a mover el tipo de cambio despacito porque si lo dejan clavado la brecha se va a agrandar y podemos tener una crisis”, explicó.

Por otro lado, habló sobre el preocupante estado de las reservas del Banco Central de la República Argentina: “es cierto que el BCRA tiene menos reservas que en la época de Massa, pero la época previa a las PASO; hoy hay USD 10 mil millones más de lo que había el 8 de diciembre; sin embargo, hoy las reservas están en 2.5 puntos negativos y el número mágico para estabilizar todo son USD 15 mil millones, el problema es que nadie los pone, ni el campo, ni los inversores extranjeros, ni el FMI”, detalló.

Asimismo, destacó la mala reacción de los mercados tras la aprobación de la Ley Bases: “se pensaba que se venía un veranito para los mercados, pero fue un error, ya que el mismo viernes el dólar subió, el riesgo país subió y los bonos bajaros, así que el gobierno no tuvo ni un día de credibilidad; durante todo el fin de semana seguimos encontrando señales alarmantes como el paper del Bank of America que recomienda no comprarle bonos a Argentina”, agregó.