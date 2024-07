Polémica por la matriculación de periodistas

La semana pasada, el Ministerio de Capital Humano publicó en redes sociales un aviso de matriculación para los periodistas de todo el país, la cual iba a ser expedida por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado pronunciándose contra la medida y el gobierno decidió dar marcha atrás. No obstante, la institución y sus integrantes fueron blanco de ataques por parte de militantes libertarios y del propio presidente Milei en Twitter.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Alicia Miller, integrante de la Comisión Directiva de FOPEA y miembro del Monitoreo de Libertad de Expresión, se mostró en contra de la colegiatura del periodismo y sostuvo que “para que no haya restricciones a la libertad de expresión, lo mejor es que cualquiera pueda expresar sus ideas por la prensa sin censura previa, tal como dice la Constitución Argentina”. En otras palabras, afirmó que “la matriculación del periodismo se considera una limitación arbitraria a la libertad de expresión”.

La periodista también se refirió a la supuesta filtración de chats internos de FOPEA donde miembros de la entidad sostenían que no debían pronunciarse sobre el ataque que recibió el periodista libertario Mariano Pérez: “ese intercambio de WhatsApp no existió, ya que no tuvimos tiempo de ocuparnos del tema porque ni Pérez ni nadie activó el monitoreo comunicando a FOPEA de lo sucedido y al mismo tiempo nos estaban reprochando que dicho monitoreo no se había expresado; esta fue una operación que busca desprestigiar a FOPEA”, agregó.

Por último, Miller llamó a la reflexión del gobierno nacional y alertó sobre las cifras del Monitoreo de Libertad de Expresión: “entre un 50% y 54% de los ataques que el monitoreo registró en los primeros 130 días del gobierno de Milei, son ataques originados por el gobierno nacional, puntualmente en la figura del presidente; el insulto no nos parece una vía óptima para garantizar un diálogo democrático”, resaltó.