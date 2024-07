Nuevas series ya disponibles en este mes de Julio

Algunas series que ya están disponibles este mes de Julio. Dos en la plataforma de Apple TV+ y una en Peackock (que todavía no esta en Argentina).

Las nuevas series siguen llegando y en esta oportunidad tenemos tres nuevas propuestas. Por un lado dos en Apple TV+. La primera temporada de Sunny; una cinta de ciencia ficción, misterio y comedia. Y por el otro Lady in the Lake, una miniserie protagonizada por Natalie Portman.

Finalmente, con el reciente estreno del trailer de Gladiador 2; también tenemos una serie sobre la antigua Roma. Those about to Die llega a Peackock de la mano de Roland Emmerich (El día después de mañana, El día de la independencia).

Sunny – Temporada 1 – Ya disponible – Apple TV + Rashida Jones

La vida de Suzy, una mujer estadounidense que vive en Kioto, Japón, se ve por completo alterada cuando su marido y su hijo desaparecen en un misterioso accidente de avión. Como consuelo, le entregan a Sunny, uno de los nuevos robots domésticos fabricados por la empresa de electrónica de su marido.

Those about to Die – Temporada 1 – 18 de Julio – Peackock – Anthony Hopkins, Iwan Rheon ,

Roma, año 79 d.C.: el centro del Imperio Romano es la ciudad más rica del mundo, y existe una gran afluencia de esclavos obreros del creciente imperio para encargarse del trabajo. Se mantiene a raya a población romana -aburrida, inquieta, y cada vez más violenta- gracias a dos cosas: pan y circo; sangre y deporte. Y cuando el gusto del pueblo por el entretenimiento se vuelve más sanguinario, se diseñará un estadio especialmente para los combates de gladiadores: el Coliseo

Lady in the Lake – Serie Limitada – 19 de Julio – Apple TV+

Cuando la desaparición de una niña conmociona a la ciudad de Baltimore el día de Acción de Gracias de 1966, las vidas de dos mujeres chocan fatalmente. Ellas son Maddie Schwartz (Portman), un ama de casa judía que intenta deshacerse de un pasado oculto y reinventarse como periodista de investigación, y Cleo Sherwood (Ingram), una madre que navega por los bajos fondos políticos del Baltimore negro mientras lucha por mantener a su familia.