Francia siguió tensionando la relación Milei-Villarruel

El presidente de la Nación se reunió con Macron, en una reunión en la que se deslizó un agradecimiento hacia Karina Milei por sus gestiones ante la embajada por el tweet de la vicepresidenta contra Francia. De esta manera, la relación entre el mandatario y su vice acumuló una nueva semana de tensiones. “No puede haber una integración fácil entre ellos porque representan cosas distintas: Milei apunta a una agenda más orientada al exterior, mientras que Villarruel va al interior y resalta lo nacional”, analizó el Lic. en Ciencias Políticas, Emmanuel Boente Brusa.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo enfatizó el aspecto conservador de Villarruel como motor de conflicto con Javier Milei: “los aspectos conservadores te hacen buscar lo autóctono, es la conservación de querer mantener lo tradicional, cierto estilo de vida, tradiciones y nociones básicas que Milei quiere romper”, resaltó. Asimismo, opinó que “Villarruel no parece dispuesta a relegar su aspecto ideológico, mucho menos Milei, aunque sí podría llegar a bajar el perfil público, pero no retractarse”.

En cuanto a la reunión bilateral con Macron, Boente Brusa expresó que existe una cierta necesidad mutua entre ambos mandatarios: “Milei necesita una alianza en occidente porque se peleó con todo el mundo y más ahora que los laboristas ganaron en el Reino Unido, tiene que acercarse a un país medianamente afín, y Macron necesita a Milei porque está pasando un mal momento de imagen pública en su país”, agregó. Sin embargo, aclaró que “la derecha europea e incluso trumpista en los EE. UU es más afín a Villarruel que a Milei”.