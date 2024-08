Polémica por el festejo de Peillat en los Juegos Olímpicos

“Al que le guste bien y al que no sorry, que la sigan chupando”. Así declaró ante la TV argentina Gonzalo Peillat, el jugador de hockey de la selección alemana en París 2024, quien parafraseó a Diego Maradona para defenderse de las críticas recibidas. Resulta que Peillat es argentino, fue campeón olímpico con Los Leones en Rio 2016, pero en los últimos años decidió nacionalizarse alemán y jugar por el conjunto teutón, el mismo que eliminó a la Argentina en cuartos de final con un gol de él, festejado contra sus ex compañeros.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Mariano Ryan, periodista deportivo de Clarín y ESPN especializado en hockey y ex Jefe de Prensa de la Confederación Argentina de Hockey, opinó sobre la polémica y apuntó contra el ex campeón olímpico: “una cosa es que juegues para quien quieras, otra cosa es la manera en que vos enfrentás al equipo que te dio un oro olímpico y al país que te formó porque él es producto de un club argentino como el Mitre; la verdad que me parece que lo de ayer estuvo muy fuera de lugar, la pifió mal mostrando una soberbia que la verdad que a mí no me gustó para nada”, resaltó.

Mariano Ryan.

Por otro lado, el periodista relató la sucesión de acontecimientos que llevaron a Peillat a tomar su decisión: “tras ganar el oro, Retegui decidió dejar de ser el entrenador y eso a Peillat lo sorprendió, trataron de convencerlo de quedarse, pero volvió como Head Coach de todos los seleccionados; Peillat dijo que quiso ir a hablar con otros 10 compañeros para que haya un cambio más profundo y seguir en el nivel más alto, pero, según él, lo dejaron solo, así que decidió abandonar la selección”. Sin embargo, aclaró: “en 2018 llegó Germán Orozco como reemplazo de Retegui y lo llamó a Peillat para volver, pero él no quiso; me consta que hubo muchas reuniones para intentar convencerlo, pero no hubo forma”.