París 2024 bajó el telón

Los Juegos Olímpicos terminaron con una ceremonia inaugural en el Stade de France, en la cual se pasó la posta a la próxima sede: Los Ángeles 2028. La Argentina terminó en el puesto 52 del medallero, con 3 medallas en total (oro de José “Maligno” Torres en Ciclismo BMX Freestyle, plata en Vela con Mateo Majdalani y Eugenia Bosco y bronce con Las Leonas). Estados Unidos y China empataron con 40 medallas doradas, aunque los norteamericanos lograron encabezar el medallero por superar a los asiáticos en cantidad de medallas de plata y bronce.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista deportivo, Diego Brunetti, co-director de Data Olímpica, hizo un balance de la actuación local en la capital francesa y apuntó a la dirigencia deportiva: “el desempeño fue más o menos lo esperable, salvo el “Maligno” que no estaba en el radar, mientras que los que quedaron por debajo de lo esperable fueron el Rugby 7 y el fútbol; habrá que ver cómo se sigue porque las perspectivas no son de mejora claramente; un ex subsecretario de deportes había dicho que solo se tenía que apoyar a los atletas que estén entre los 20 primeros y Florencia Bonelli, por ejemplo, logró un puesto 21 histórico en la maratón y tiene mucho para seguir dando”, expresó.

Diego Brunetti, periodista deportivo y co-director de Data Olímpica.

Brunetti también destacó los seis diplomas olímpicos que obtuvo la delegación argentina: Agustín Vernice en canotaje K1 1000, Los Leones, la selección de fútbol, Los Pumas 7´s, Julián Gutiérrez en tiro deportivo y Matías Dell Olio en skate street. Asimismo, repasó las principales polémicas de los Juegos, desde la boxeadora argelina acusada de “trans” hasta la contaminación en el río Sena y el escándalo por las pruebas de triatlón y natación en aguas abiertas.