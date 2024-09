La inflación de agosto fue del 4,2%

El INDEC dio a conocer esta semana el nuevo Índice de Precios al Consumidor, el cual resultó en un ligero repunte de la inflación respecto a julio: pasó de 4% a 4,2%, en tanto se registró un aumento de precios interanual del 236,7% y una variación anual acumulada del 94,8%. La categoría que más aumentó en agosto fue la de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que tuvo un alza del 7%.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo analizó los recientes datos del INDEC y advirtió sobre la incidencia de la “inflación núcleo”, es decir, los precios que figuran en las góndolas de los supermercados: “la inflación núcleo subió un 4,1%, así que no es que la inflación subió, pero los precios del supermercado están por debajo”. En este sentido, los alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron un incremento del 3,6%.

Por otro lado, para José Castillo “la locomotora del ajuste es el aumento de las cosas fijas”, entendidas como los precios regulados tales como la luz, el gas, la nafta y las tarifas del transporte público: “son gastos difíciles de bajar porque, por ejemplo, hay gente que no se puede ir caminando hasta su trabajo”, agregó. Por si fuera poco, alertó sobre la situación salarial: “el 4,2% es el doble del techo que estableció el gobierno para homologar paritarias en blanco, así que cualquier marco de reactivación está limitado”, destacó.