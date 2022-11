Consejos para no perder contra la inflación antes del inicio de Qatar

El mundo está a punto de paralizarse por el Mundial de Qatar 2022. En este marco, la pregunta es qué hacer con la economía mientras se compran los maníes y las cervezas para lo que viene. Pensando también que después vienen las fiestas y las vacaciones.

El columnista económico José Castillo aseguró que no se puede guardar plata un mes en una caja de ahorro o dentro de una caja de zapatos, porque genera mucha pérdida ante una inflación mensualizada.

Actualmente, existen dos posibilidades para no perder antes la escalada inflacionaria. En primer lugar, un plazo fijo a un mes porque la tasa está al 75% (cerca del 6% mensual). Es que el dólar, cualquiera de sus cotizaciones, está quieto después de la subida de julio. De hecho, sufrió un caja en comparativa.

No obstante, señaló, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la compra de divisas extranjeras si no se cambian dentro de dos años. Pero se perdería la tasa de interés que permitiría comprar más billetes de respaldo.

De todos modos, Castillo recomendó dividir el dinero en todas las canastas. Esto significa, la mitad en plazo fijo y la otra parte en dólares. Es que no se puede dormir tranquilo con el peso, ante la posibilidad de una corrida de las cotizaciones.