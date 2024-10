Se redujo la brecha cambiaria y hay incertidumbres en la economía

La diferencia entre el dólar oficial y el financiero se achicó un 22%, en tanto que el mercado sigue reclamando la apertura del cepo. En este contexto, el blanqueo se presenta como la principal herramienta del gobierno para incrementar las reservas de capital, pero no estaría resultando tan efectiva por el momento. Lo cierto es que el lunes fue el primer día en que los inversores pudieron disponer del dinero que depositaron en los bancos para el blanqueo y los depósitos privados en dólares cayeron en USD 154 millones.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo resaltó que dicha caída de la brecha cambiaria “no se traduce en la economía y en la fortaleza socio-política del gobierno”, además de que no implicó un aumento en las reservas del Banco Central: “los USD 27 millones de reservas subieron muy marginalmente con el blanqueo, pero todavía no cumplieron con la meta pedida por el FMI”, agregó.

El analista económico también sostuvo que “la economía real no se reactiva” y adelantó que la inflación de septiembre podría tener un leve descenso, aunque no muy significativo respecto del último índice: “podría dar entre un 3,8% y un 3,9%”, explicó. Asimismo, recalcó que “los productos de la canasta familiar siguen siendo activos”, mientras que el Ejecutivo “sigue comiendo salarios y jubilaciones”.