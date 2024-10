Mustafunk presenta su nuevo disco

La banda oriunda de Paso del Rey, que se caracteriza por fusionar ritmos como el rock, el rap, el funk y hasta la cumbia, volverá a subirse a los escenarios el próximo 23 de noviembre para tocar por primera vez en vivo su nuevo disco “El Jardín de los Siguientes”, el cual contiene un fuerte mensaje político. En comunicación con Florencia Barbalace, periodista especializada en rock, la banda adelantó en exclusiva una nueva fecha para el año que viene.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el guitarrista Agustín Marinelli opinó que el disco “coincide con un año súper necesario porque no están los ánimos como para no hacer nada y quedarse quietos”. Asimismo, resaltó que “el disco también tiene temas volados, pero siempre contiene una bajada de línea”: “me parece que es una buena época para sacar el disco”, agregó.

La banda agotó su primera fecha en Groove el próximo 23 de noviembre. Sin embargo, tocarán también el 6 de diciembre en Rosario, el 7 de diciembre en Haedo y cerrarán el año el 13 de diciembre en La Plata. Por último, adelantó una nueva fecha para el 2025: “puede haber un nuevo concierto el 1° de marzo, nuevamente en Groove, y luego se vendrá un parate de 5 o 6 meses, así que es ahora o ahora”, expresó.