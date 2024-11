El Congreso quiere ponerle un freno a los DNU de Milei

La Cámara de Diputados se reunirá a partir de las 15 hs. para debatir la modificación de la ley 26.122 del régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), además de rechazar el Decreto 846/24 que libera al Ejecutivo de pasar por el Congreso para reestructurar los canjes de deuda.

“Planteamos un régimen que devuelva al Congreso un rol y que le ponga un límite al tiempo de los DNU, una herramienta que está muy bien para atender una emergencia, pero que no es eterna”, explicó Esteban Paulón, diputado nacional de Encuentro Federal, en diálogo con FRECUENCIA ZERO. El legislador, quien encabeza el pedido de sesión para el día de hoy, detalló que la iniciativa le da 90 días de validez a los DNU “hasta que pueda ser tratado en ambas Cámaras”, además de que “exige la aprobación de las mismas y no su silencio como ahora”.

Paulón también destacó que la modificación hará que en el futuro “cualquier Ejecutivo tenga que dialogar más con el Congreso”, lo cual “dará más certeza y fortaleza a las decisiones que se toman y más robustez al sistema democrático”: “esa robustez institucional es la que están pidiendo los inversores”, agregó. Por último, apuntó contra Javier Milei: “es un presidente con tendencia autocrática, que no cree en la democracia y en la república”.