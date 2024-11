Polémica con Spreen y sus 60 segundos en Deportivo Riestra

El reconocido influencer jugó tan solo un minuto en la Primera División durante el encuentro contra Vélez, el actual puntero del campeonato. Es el argentino con más suscriptores de Twitch y la cara de una bebida energizante que auspicia al polémico equipo, el cual recibió críticas tras la osada estrategia de marketing. Sin embargo, la AFA confirmó que le abrirá un expediente al club para investigar faltas al Tribunal de Ética, en tanto que se sospecha la incidencia del mercado de las apuestas deportivas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Diego Rodríguez, miembro del programa “Vélez a Fondo”, analizó lo sucedido: “es realmente lamentable y bochornoso; todo lo que envuelve a Deportivo Riestra es, como mínimo, raro”, expresó. Sin embargo, aclaró que “desde lo legal, no se puede retrucar nada”: “el muchacho tiene contrato registrado en la AFA y la FIFA desde febrero, así que se sabía que iban a hacer esto en algún momento”, agregó.

El periodista también señaló la particularidad del horario del encuentro y apuntó contra el club: “el puntero del campeonato o quien sea, no tiene por qué jugar un lunes a las 4 de la tarde porque Deportivo Riestra no quiere resignar su localía y no tienen ni luz artificial en su estadio”.