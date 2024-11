«Hay que centrar una política de Estado clara en torno a la educación de los próximos 30 años»

En el ciclo de entrevistas en la Legislatura Porteña, dialogamos con Eugenio Casielles, legislador de CABA.

¿En qué barrio de la ciudad vive?

Viví toda mi vida en Belgrano, pero ya hace unos años qué vivo en Recoleta.

¿Cuáles fueron sus inicios en la actividad política que lo llevaron a la Legislatura?

Si bien desde 2011 trabajo activamente en política, desde chico me interesó la idea de ser parte de esto. Siempre milité y trabajé para resolver los problemas de la gente, sin importar las banderas políticas y con un perfil bajo, pero desde 2019 tengo la responsabilidad y el honor de representar a los porteños en la Legislatura.

Si alguien visitara por primera vez la Ciudad, ¿cuáles serían los primeros cinco lugares que no podría dejar de conocer?

Toda la Ciudad tiene lugares imperdibles, cada rincón tiene algo qué a mí me hace estar orgulloso de ser porteño, y también es algo qué quiero qué vuelva a resurgir en la sociedad. De los lugares qué más me gustan y representan, obviamente, la bombonera y Caminito son lo más lindo qué hay; el Teatro Colón, el Rosedal, toda la Costanera Sur y la Reserva y no te puede faltar visitar la Feria de Mataderos.

De acuerdo a su profesión o interés, ¿qué temáticas aborda como legislador?

Este es mi quinto año como legislador y desde qué arranqué trabajo en lo que realmente necesitan y me comentan los vecinos cuando hablo con ellos. Sostengo en que para cambiarle la realidad a los ciudadanos, es qué sean ellos mismos los que nos digan lo que les inquieta. Me tocó legislar durante la pandemia y me centré, por ejemplo, en proyectos de alivio impositivo. También, siempre trabajé el eje de transporte y tránsito; el de higiene urbana y desarrollo productivo.

¿Cuáles deberían ser los lineamientos del desarrollo económico porteño?

Claramente el comercio, la gastronomía y los servicios son el fuerte de la economía de la Ciudad. Tenemos que apuntalarlos desde el estado porteño en un contexto de fuerte recesión económica.

Desde el despacho estamos trabajando en proyectos para incentivar las inversiones de las Pequeñas y Medianas Empresas porteñas, haciendo eco de algunas ideas empresarias en torno a políticas fiscales específicas, que tengan que ver con incentivos directos o beneficios impositivos.

Además, tenemos que pensar en un Banco Ciudad diferente, más activo, que ofrezca productos orientados al sector emprendedor. Tiene que ser un banco de vanguardia. También la Economía del Conocimiento, que se desarrolló en determinadas zonas de la Ciudad, es un ejemplo más que interesante de política pública de fomento.

¿Qué cambios educativos, pedagógicos o institucionales propone para las nuevas generaciones?

Sin caer en un discurso demagógico, creo que hay que centrar una política de Estado clara en torno a la educación de los próximos 30 años.

Tenemos que apostar por más docentes en las aulas, más herramientas tecnológicas para los chicos y poder volver a construir un ecosistema educativo que nos vuelva a llenar de orgullo a los argentinos. También, trabajar sobre la deserción escolar, la inseguridad alimentaria y los desafíos que significa para los niños de hoy habitar un mundo extremadamente complejo y competitivo.

Parecen metas imposibles, pero no tengo dudas de que el capital humano que tenemos es único y contamos con lo necesario para poner a nuestra educación nuevamente en el primer plano.

¿Cómo entiende la autonomía de la Ciudad, con el traspaso de la Justicia y la implementación de los juicios por jurado?



Como un proceso trunco que requiere de un interés claro de la política de la Ciudad en cuanto a pedir el traspaso de los fueros nacionales del Poder Judicial, del Registro de la Propiedad Inmueble, de la Inspección General de Justicia y del Puerto de Buenos Aires.

En términos de una política de seguridad integrada, la Policía de la Ciudad debería trabajar en conjunto con un Poder Judicial también de la Ciudad, integrado conforme los lineamientos de la Constitución Porteña. Además, los traspasos parciales de delitos generan grises de competencia que generan demoras en las investigaciones penales.

¿Cómo evalúa y proyecta la descentralización de la Ciudad y las Comunas?

Creo que la descentralización porteña es una materia pendiente. En ese sentido, tenemos un mandato constitucional que no cuadra con la actualidad de la vida de las comunas. Tenemos que repensar la Ley de Comunas y fomentar la participación ciudadana en esos ámbitos, entendiendo que las comunas deben ser unidades políticas que tomen decisiones cercanas al vecino.

Tenemos que pensar en una Ley de Comunas para los próximos 30 años, con la experiencia de lo que sucedió en los últimos 20.

¿Qué análisis tiene sobre la reconversión del centro porteño y la crisis habitacional post pandemia?

Me parece que hay mucho trabajo para hacer en ese sentido. El centro tiene conectividad, gastronomía, servicios y oferta de metros cuadrados. Creo que tenemos que incentivar al sector privado a que invierta fuerte en el centro, para poder pensar en aumentar la oferta de vivienda y relanzar integralmente toda la zona.

¿Qué ciudad imagina en el futuro?

Imagino una Ciudad que nos vuelva a dar orgullo a todos porteños y deje atrás las históricas desigualdades entre el Sur y Norte.

Quiero que construyamos una ciudad modelo en la región, que sea limpia y ordenada, que genere trabajo genuino y sea intachable en seguridad y transporte.

Creo que tenemos como porteños un gran futuro por delante, pero es fundamental que para materializarlo seamos más exigentes y dedicados que nunca. Trabajo todos los días para conseguir la Ciudad que nos merecemos.