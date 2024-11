Polémica por la Copa Potrero

El torneo de 7, ideado por Sergio “Kun” Aguero, levantó polvareda entre los clubes profesionales de la Argentina, algunos de los cuales decidieron echar a sus futbolistas que decidieron participaron en dicho campeonato, el cual se extenderá hasta 24 de noviembre y busca consagrar al mejor equipo de barrio del país. A tan solo una semana del comienzo, Los Andes desafectó a Lautaro Torres, San Lorenzo a Ian Vera, Independiente a Juan Román Zarza y Comunicaciones a Agustín Minnicelli. Esta nueva modalidad, ¿traerá consecuencias para el fútbol argentino?

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista deportivo, Eduardo Caimi, reflexionó sobre lo sucedido y destacó la mítica frase de Diego Armando Maradona: “la pelota no se mancha”. “El fútbol, tal como lo conocemos, va a seguir existiendo siempre, después pueden haber otras alternativas en la búsqueda del negocio o torneos que por ahora son circunstanciales, pero el fútbol, con sus clubes e identidades, no se va a diluir por más que venga una tormenta de frente”, expresó.

El reconocido relator también se expresó en torno a los arbitrajes en el fútbol local y sostuvo: “elijo creer, pero no me dejan”. Asimismo, se mostró en contra del arribo de las Sociedades Anónimas Deportivas, aunque resaltó: “los defensores de las sociedades civiles también tenemos que dar la discusión de por qué los clubes están en estas condiciones”.

