El reclamo de Ariel Suárez por la situación del deporte argentino

El remero olímpico, finalista en Londres 2012 y campeón panamericano, habló sobre la actual gestión del deporte a raíz de la asunción de Javier Milei, a quien expresó públicamente su apoyo durante la campaña presidencial. “Como fui crítico con el gobierno anterior también lo soy con éste, del cual me siento parte porque fui votante; no estoy para nada arrepentido de haberlo votado, solo pido que se le dé importancia al deporte y que mínimo nombren un subsecretario de deportes”, manifestó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el deportista reclamó inconvenientes en el pago de becas, como consecuencia de la ausencia de un nombramiento en la cartera a cargo de Daniel Scioli: “este mes hubo un gran retraso en el pago de las becas; gran parte de los deportistas viven y dependen de eso; no puede haber un retraso por la falta de designación de un subsecretario, tiene que haber sido nombrado desde el día cero”, denunció. Asimismo, sostuvo que “es imposible pensar en la inclusión del deporte sin la presencia del Estado”, aunque aclaró que no comparte “que esté 100% presente”, porque “tiene que haber una política para incluir también a las empresas privadas”.

Por otro lado, Suárez se distanció de los rumores sobre un posible nombramiento en el gobierno libertario: “cuando asumió Milei, se me nombró como posible subsecretario, pero nadie se comunicó conmigo, fueron solo rumores periodísticos; yo no quiero un cargo político, pero sí estoy a disposición de quien necesite para aportar nuevas ideas”, agregó. Asimismo, defendió que el 1% de la telefonía celular vuelva al ENARD: “considero que ese monto es de los deportistas y para los deportistas; ese impuesto se sigue sacando, pero no va direccionado al deporte, y el ENARD tiene que volver a ser lo que era”.