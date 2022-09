A principios de 2021, Martín Coggi colgó los guantes. Su decisión fue después de la derrota- por puntos- contra Daniel “El Zorrito” Córdoba por el título argentino welter junior.

Si bien se mantiene en forma física, "El Principito" aseguró que no volverá al ring. No obstante, sigue pegadito a las cuerdas como comentarista en TyC Sports, y además está por recibirse de juez y árbitro. Además de dedicarse a su carrera actoral, cuyo último trabajo fue en la película de Fabiana Cantilo: Lágrimas de Fuego (dirigida por Gabriel Grieco).

"Ya está cerrado. Hace poquito me ofrecieron 10 mil dólares para volver y dije que no. Me reí, hice chistes al respecto. Nunca lo hice por plata, ¿lo voy a hacer a los 39 años? No estoy competitivo para subir arriba de un ring. Prefiero decírtelo acá y no comprobarlo ", planteó Coggi.

Tiempo después de su retiro, su primer balance fue que su padre y ex boxeador, Juan Martín, más conocido por “Látigo", estuvo presente en el rincón de todos sus combates. "Me genera una satisfacción increíble y única. Yo sé que es más importante que cualquier título y resultado", comentó en diálogo con FRECUENCIA ZERO.

En relación a las comparaciones con su papá, Coggi dio vuelta la página desde el inicio de su carrera. "Pensar en algo totalmente ajeno a lo de mi viejo para protegerme psicológicamente de lo que iba a decir la prensa", indicó. Es que fue un escudo necesario para boxear.