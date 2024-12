La inflación sigue bajando, pero el bolsillo no lo siente

Según el INDEC, la inflación de noviembre fue del 2,4%, el número más bajo de los últimos 4 años. De esta manera, la inflación interanual fue del 166% y la acumulada en el año del 112%. Sin embargo, según el economista José Castillo, no se contempla el aumento desagregado de rubros como las tarifas, los alquileres, las prepagas y el transporte que, según el instrumento de medición actual, tienen menos peso que los alimentos y bebidas no alcohólicas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista económico hizo foco en la inflación acumulada de dichos rubros, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor del último año: “los gastos de vivienda aumentaron más de un 230%, los alquileres un 240%, las tarifas un 410%, a pesar de que muchos especialistas dicen que todavía tienen un 30% de retraso, las prepagas un 214% y el transporte un 296%; con estos números es que la gente no percibe un alivió porque claramente los salarios no aumentaron un 300%”, explicó.

De todas formas, destacó que el descenso de los precios obedece a tres factores: “la reducción del Impuesto PAÍS, la caída del consumo que obligó a los comerciantes a reducir sus precios y la decisión del gobierno de dejar de aumentar las tarifas a los valores que ellos originalmente querían”.