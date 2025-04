La intimidad del primer encuentro entre Francisco y Cristina

Guillermo Oliveri es ex secretario de culto de la Argentina y estuvo al frente de las relaciones diplomáticas religiosas del país durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner y de Alberto Fernández. De esa forma, estuvo cerca de Francisco durante la mayor parte de su papado y conoce el vínculo entre nuestro país y el Vaticano como nadie. A pocos días de su fallecimiento, el ex funcionario destacó que “los argentinos vamos a sentir una gran ausencia” y brindó detalles de lo que pudo haber sido el regreso a su Patria, además de los encuentros con la ex mandataria.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Oliveri expresó que “existía la posibilidad de que viajase a la Argentina en el 2024”. Sin embargo, sostuvo que “la política, los empresarios y el periodismo en general no pudieron parar y hacer una tregua en el tire y afloje de su figura”. En otros términos, opinó que “los argentinos no estuvimos a la altura de su pontificado, de lo que él hacía, decía o escribía”.

El ex secretario de culto también relató cómo fue aquel histórico 13 de marzo de 2013, día en que Bergoglio fue electo sucesor de San Pedro: “estábamos viendo la fumata con todo mi equipo en la oficina y lo festejamos como un gol; dos minutos después me llamó la presidenta para decirme que prepare todo con Cafiero que nos íbamos a Roma”. Destacó también que “muy gratamente el Papa le ofreció a Cristina un almuerzo de dos horas y media en vez de un encuentro privado” protocolar, momento en que, efectivamente, “limaron asperezas”: “siempre se habla de eso; eran dos personalidades muy fuertes y él era un hombre inteligente y razonable; al regreso en el hotel nos contó una pequeña parte de la charla a Timerman, el ex canciller, y a mí, pero no todo”.

Por último, resaltó la intervención del Sumo Pontífice en el acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional: “nos consta mucho su trabajo a todos los que estuvimos cerca en ese tiempo de ese tipo de decisiones; hizo un gran esfuerzo para que el Fondo llegara a un punto de acuerdo lo más positivo posible con la Argentina”.